Турция получит американские истребители F-35 несмотря на протест конгресса США

Официальный представитель Пентагона Майк Эндрюс заявил телеканалу CNN, что Турция получит первые американские истребители F-35 несмотря на противодействие конгресса США.

Отмечается, что церемония передачи самолетов пройдет в четверг, 21 июня, в Форт-Уэрте в штате Техас. По словам Эндрюса, турецкие пилоты в данный момент находятся на авиабазе ВВС США в Аризоне и готовятся к тренировочным полетам на истребителе этого типа.

Ранее в Турции пообещали найти альтернативу после решения США по F-35. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в ответ на эти сообщения заявил, что пока рано говорить о возможной поставке самолетов Су-57 взамен F-35.