В Турции пообещали найти альтернативу после отказа США поставить F-35

<img src="//img.gazeta.ru/files3/563/8253563/AP_470971061449-pic905-895x505-23111.jpg">

Турецкий премьер Бинали Йылдырым заявил, что после исключения Турции из программы производства истребителей F-35, на которое пошла американская стороны, Анкара найдет альтернативы. Об этом сообщает NTV.

По словам Йылдырыма, действия сената США вызывают сожаление и противоречат духу стратегического партнерства.

Реклама

«Это неудачное развитие ситуации. Но Турция не останется без альтернативы», — сказал Йылдырым.

Ранее сообщалось, что сенат США принял проект оборонного бюджета на 2019 год. Отмечается, что проект предусматривает исключение Турции из программы производства истребителя пятого поколения F-35 из-за планов Анкары закупить российские зенитно-ракетные комплексы С-400.