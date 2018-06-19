Минобороны обнаружило недостатки боевого робота «Уран-9»

При применении боевого робота «Уран-9» в Сирии были выявлены его недостатки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад третьего центрального научно-исследовательского института Минобороны.

«Уран-9» — боевой робот весом 10 тонн, который в зависимости от комплектации может оснащаться 30-миллиметровой пушкой, крупнокалиберным пулеметом, противотанковыми ракетами и противовоздушным ракетным комплексом «Игла».

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Специалисты обнаружили недостатки в подвижности, управлении, огневой мощи и разведывательных функциях машины.

Отмечается, что робот может вести разведку на расстоянии не более двух км. У него наблюдаются проблемы с прицелами, экраном операторов и приборами наблюдения.

Ранее СМИ назвали комплексы «Уран» революционным оружием.