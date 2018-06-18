Госдеп решил заняться отслеживанием сделок с российским оружием
Американский Госдеп принял решение найти подрядчика, который возьмет на себя отслеживание сделок с оружием из России. Информация с условиями конкурса появилась на официальном портале государственных грантов.
Отмечается, что контракт на отслеживание сделок будет заключен на один год. Участвовать в конкурсе могут образовательные учреждения, коммерческие и некоммерческие организации, стоимость услуг которых не превышает $500 тыс.
Как уточняется, подрядчик будет следить за сделками и транзакциями, связанными с российским оружием, в открытых источниках на русском, арабском, китайском, фарси, урду, английском и других языках и составлять отчет для Госдепа. Эта информация будет использована во время принятия решений о введении санкций.
Ранее турецкая сторона отказалась подчиниться требованию США и аннулировать соглашение с Россией по поводу поставок зенитно-ракетных комплексов C-400.