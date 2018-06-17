Генсек НАТО приветствует перемирие между властями Афганистана и талибами

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в твиттере прокомментировал решение президента Афганистана Ашрафа Гани продлить перемирие с группировкой «Талибан».

«Это уникальная возможность для талибов показать, что они хотят мирного будущего», — написал Столтенберг.

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Он также подчеркнул, что приветствует решение Гани.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини прокомментировала решение президента Афганистана продлить перемирие с группировкой «Талибан».

По ее словам, ЕС выражает признательность обеим сторонам за выполнение ими своих обязательств.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.