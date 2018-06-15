В ЛНР обвинили украинских силовиков в обстреле

Официальный представитель народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские силовики открыли огонь из артиллерийских орудий калибром 122 мм по населенному пункту Кировск, передает РИА «Новости».

«Сегодня ночью в 22.15 украинские силовики открыли огонь из артиллерии калибра 122 миллиметра со стороны Новотошковского по населенному пункту Кировск», — заявил Марочко.

Реклама

По его словам, в результате обстрела получили повреждения жилые дома и хозяйственные постройки по четырем адресам.

«Осколочные ранения и перелом получила мирная жительница 1977 года рождения», — добавил он.

Ранее Родион Мирошник, представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по урегулированию в Донбассе, заявил, что предложение Киева об амнистии участников конфликта в регионе является попыткой манипуляции общественным сознанием.