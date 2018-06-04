Путин о расследовании по MH17: аргументы России в расчет не принимаются

Аргументы российской стороны не учитываются при расследовании крушения малайзийского Boeing рейса MH17 над Украиной. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью австрийскому каналу ORF, передает РИА «Новости».

Путин отметил, что «с обеих сторон используется оружие российского производства».

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«И на вооружении российской армии имеются точно такие же системы, о которых говорят эксперты. Точно такие же, произведенные в бывшем СССР или в России. Это во-первых. Во-вторых, российских экспертов не допускают к расследованию. Наши аргументы в расчет не принимаются», — сказал президент.

При этом он подчеркнул, что Украина, заинтересованная в «определенном» исходе расследования, участвует в нем. Путин отметил, что несмотря на масштаб катастрофы, ее расследование должно быть объективным.

«Было бы справедливо, если бы российские эксперты были допущены к расследованию», — добавил он.

24 мая Путин заявил, что Россия не будет признавать итоги расследования крушения малайзийского Boeing MH17 на востоке Украины без допуска к следствию.