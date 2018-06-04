На Украине решили «задавить» Россию качеством вооружений

<img src="//img.gazeta.ru/files3/554/10953554/TASS_23398275-pic905-895x505-28098.jpg">

Украина будет «давить» Россию не количеством солдат, а качеством собственных вооружений. Об этом заявил глава «Укроборонпрома» Павел Букин в интервью изданию «Обозреватель».

Рассказывая о секретном «крутом» оружии Украины, Букин признался, что Киев испытывает крылатую ракету. Он объяснил, что крылатая ракета сложно фиксируется объектами ПВО, поскольку идет не по баллистической траектории.

Реклама

По словам Букина, в «Укроборонпроме» стараются уделить внимание направлениям, которые наносят противнику максимальный ущерб за короткий срок.

«Глупо рассчитывать, что мы задавим Россию количеством солдат. Поэтому будем давить качеством вооружений», — заключил Букин.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о создании на Украине новых войск.