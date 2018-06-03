Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

Армия Израиля в твиттере заявила о нанесении авиаудара по пяти объектам ХАМАС в секторе Газа.

«Самолеты израильских ВВС нанесли удар по пяти целям в северной части сектора Газа, принадлежавшим силам ХАМАС», — говорится в сообщении.

Как отмечается, данный удар был нанесен в ответ на ракетные обстрелы израильской территории из сектора Газа.

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Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли авиаудар по 10 целям ХАМАС в секторе Газа.

Как отмечалось, атака была произведена в ответ на ракетные обстрелы из сектора Газа.