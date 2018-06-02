Генсек НАТО отказал Израилю в защите в случае нападения Ирана

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не станет помогать Израилю в случае конфликта с Ираном. Об этом сообщает Der Spiegel.

По его словам, Израиль не является членом НАТО, поэтому альянс не может дать стране полных гарантий безопасности.

Он также отметил, что НАТО не участвует в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.

Реклама

«Это не наша работа», — подчеркнул Столтенберг.

При этом генсек добавил, что среди членов НАТО есть разногласия в отношении иранского ядерного соглашения.

Ранее сообщалось, что в Израиле заявили о готовности к превентивным мерам против Ирана.