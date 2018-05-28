СМИ: у России и Китая появится способ сбивать истребители-невидимки США

Издание The National Interest пишет, что Китай и Россия скоро завершат создание технологии, которая позволит сбивать американские истребители-невидимки F-35 и F-22.

В издании считают, что в Москве и Пекине уже есть опыт разработки инфракрасных поисково-следящих систем, а также оборонная промышленность обеих стран обладает сетями передачи данных в воздухе. По мнению автора статьи, в данный момент у российских и китайских военных есть все возможности для того, чтобы организовать высокоскоростные и высокочастотные воздушные каналы связи.

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Сообщается, что в тот момент, когда военные России и Китая смогут соединить с помощью высокоскоростного канала передачи данных два или больше военных самолетов, которые оснащены поисково-следящими системами, то у них появится основная часть системы, которая сможет противостоять стелс-технологиям.

Отмечается, что создание подобной технологии понизит функциональный потенциал американских истребителей пятого поколения.

Ранее авторы The National Interest призвали Европу к реализму.