СМИ: американский F-22 потерял превосходство над самолетами России

Использование истребителей F-22 в Сирии лишило США преимуществ над российскими самолетами. Об этом пишет Military Watch.

По данным издания, из-за использования F-22 над территорией, которая контролируется системами слежения России, истребители потеряли свое главное преимущество — системы защиты от радаров.

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Как отмечается, у российской стороны имелось достаточно времени для сбора информации о стелс-технологии F-22 и создания мер для противодействию истребителю.

При этом, по мнению экспертов, Россия сможет использовать данные технологии в производстве собственных самолетов.

Ранее СМИ оценил шансы американского F-22 Raptor в воздушном бою с российским Су-57.