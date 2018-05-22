КНДР в третий раз не утвердила список южнокорейских журналистов

Руководство Северной Кореи в третий раз отказалось утверждать список журналистов из Южной Кореи, которые планировали освещать демонтаж ядерного полигона Пунгери, передает «Ренхап».

«Мы попытались передать список через канал связи Пханмунджом сегодня в 09​​:00 (03:00 мск), но КНДР отказалась принять его», — заявил представитель министерства по национальному объединению Южной Кореи.

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Он также выразил сожаление в связи со сложностями, которые мешают южнокорейским журналистам получить разрешение на въезд.

Ранее сообщалось, что президента США Дональд Трамп может отказаться от встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.