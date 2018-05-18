ООН пошлет в сектор Газа экспертов по военным преступлениям

Верховное управление по правам человека в Организации объединенных наций (ООН) проголосовало за отправку в сектор Газа экспертов по военным преступлениям, которые расследуют гибель палестинцев в регионе, сообщает «Аль-Джазира».

За отправку экспертов в сектор Газа проголосовали 29 членов комиссии, двое были против, еще 14 воздержались. Представители ООН должны «расследовать все предполагаемые нарушения и злоупотребления ... в контексте военных атак на широкомасштабные гражданские протесты, которые начались 30 марта 2018 года».

Ранее сообщалось, что Израиль опроверг связь между переносом посольства США в Иерусалим и протестами в секторе Газа.