В Белом доме прокомментировали удары Израиля по Сирии

Пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс заявила, что у Израиля есть полное право защищать свою страну. Об этом она сказала в интервью телеканалу Fox News.

Ранее сообщалось, что Иран нанес ракетный удар по позициям израильских войск на Голанских высотах. Израильские военные сообщили, что некоторые ракеты попали в цель, другие были перехвачены. Они добавили, что был нанесен ответный удар — позднее сирийское агентство SANA заявило, что ПВО страны отражают ракетную атаку Израиля.

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«Это [нападение Ирана на Израиль] в очередной раз доказывает, что иранскому режиму нельзя доверять. Израиль имеет полное право защищать свой суверенитет. Мы поддерживаем их и поддержим любые действия, направленные на самозащиту», — сказала Сандерс.

Она подчеркнула, что нападение Ирана на Израиль доказывает, что президент США Дональд Трамп принял правильное решение о выходе из иранской ядерной сделки.