WP рассказал о противостоянии второго флота ВМС США и российских подлодок
Бывший командир эсминца США Брайан Макграт заявил, что второй флот Соединенных Штатов будет противостоять подводным лодкам России в Атлантике. Об этом сообщает The Washington Post.
По его словам, воссоздание второго флота означает, что США будут «действовать в Северной Атлантике убедительнее и мощнее».
Реклама
Он также подчеркнул, что одной из главной задач второго флота станет противостояние атомным подводным лодкам России.
Макгарт добавил, что российские подлодки способны помешать развертыванию сил НАТО в регионе для поддержки союзников.
Ранее главком ВМС США Ричард Дэвидсон заявил о воссоздании второго флота в связи с «конкуренцией великих держав».