WP рассказал о противостоянии второго флота ВМС США и российских подлодок

Бывший командир эсминца США Брайан Макграт заявил, что второй флот Соединенных Штатов будет противостоять подводным лодкам России в Атлантике. Об этом сообщает The Washington Post.

По его словам, воссоздание второго флота означает, что США будут «действовать в Северной Атлантике убедительнее и мощнее».

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Он также подчеркнул, что одной из главной задач второго флота станет противостояние атомным подводным лодкам России.

Макгарт добавил, что российские подлодки способны помешать развертыванию сил НАТО в регионе для поддержки союзников.

Ранее главком ВМС США Ричард Дэвидсон заявил о воссоздании второго флота в связи с «конкуренцией великих держав».