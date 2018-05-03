«Ъ»: у упавшего в Сирии Су-30СМ перед крушением резко упала тяга двигателя

У истребителя Су-30СМ, потерпевшего крушение в Сирии, перед падением резко снизилась тяга двигателя. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в органах военного управления.

По данным издания, проблема возникла почти сразу после взлета, когда самолет поднялся примерно на 200 м и вместо дальнейшего набора высоты начал «клевать носом». В этот момент пилоты могли катапультироваться, но попытались выровнять самолет и вернуться на авиабазу Хмеймим. При попытке разворота истребитель начал заваливаться и вскоре рухнул в море.

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Источник также отметил, что расследованием происшествия займется специальная межведомственная комиссия, в которую войдут представители компании-производителя Су-30СМ, службы безопасности полетов авиации и главного штаба ВКС.

Ранее в Минобороны назвали возможную причину крушения истребителя.