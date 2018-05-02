В Джорджии разбился военно-транспортный самолет США

Военно-транспортный самолет США C-130 «Геркулес» разбился в штате Джорджия, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ВВС США.

«Да, мы можем подтвердить, что это был самолет национальной гвардии. Это все, что мы знаем на данный момент», — сказала представитель пресс-службы.

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На снимке, сделанном на месте крушения, изображен хвост самолета, лежащий рядом с дорогой. За ним виден огонь и черный дым.

25 апреля в штате Аризона потерпел крушение истребитель ВВС США F-16 C. Инцидент произошел во время тренировочного полета.

В результате крушения никто не пострадал. Пилот смог катапультироваться, он был госпитализирован.