Лавров обвинил Макрона в «колониальной позиции» по Сирии

Министерство иностранных дел России опубликовало заявление главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова, в котором он призвал готовиться к продолжению провокаций в Сирии.

«Безусловно, надо готовиться к тому, что провокации повторятся, хотя мы самым жестким образом предостерегли наших американских и европейских коллег, участвовавших в этой авантюре. Нас беспокоит то, какие планы в отношении будущего Сирии вынашивают западные коллеги», — сказал Лавров.

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В частности, он обратил внимание на предложение президента Франции Эммануэля Макрона не выводить из Сирии войска даже после того, как будет уничтожен последний террорист.

«Французский лидер заявил, что необходимо оставаться там чуть ли не на постоянной основе, строить новую Сирию. Это уже какая-то колониальная позиция», — сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что Кремль отказался комментировать возможную поставку С-300 Сирии.