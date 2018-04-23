Глава МИД Ирана подтвердил слова Макрона о плане «Б»

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф согласился с французским лидером Эммануэлем Макроном, который заявил об отсутствии запасного плана по иранской ядерной сделке. Об этом иранский политик написал на своей странице в твиттере.

«Президент Макрон прав, говоря, что не существует плана «B» по СВПД. Либо все, либо ничего. Европейские лидеры должны побудить президента Трампа не только не выходить из ядерной сделки, но и, что более важно, приступить к осуществлению своей части соглашения добросовестно», — заявил Зариф.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия последовательно придерживается позиции по сохранению жизнеспособности иранской ядерной сделки и назвал ее безальтернативной.