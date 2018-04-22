ДНР решила возбудить уголовное дело против офицеров НАТО

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) готовятся возбудить уголовное против военнослужащих НАТО. Об этом заявил замкомандующего оперативным командование республики Эдуард Басурин, передает РИА «Новости».

«В настоящее время мы ведем сбор обвинительных фактических материалов для рассмотрения следственными органами республики вопросов возбуждения уголовного дела по соучастию натовцев в военных преступлениях и направлении их в международные судебные инстанции вплоть до международного суда в Гааге», — сказал Басурин.

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Агентство указывает, что ранее в самопровозглашенных республиках неоднократно заявляли о присутствии в Донбассе офицеров альянса.

Ранее власти ДНР потребовали от Украины вернуть почти 300 пленных жителей Донбасса.