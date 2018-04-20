Два палестинца погибли при столкновении с армией Израиля

В столкновениях с армией Израиля на границе с сектором Газа погибли два палестинца, 40 человек получили ранения. Об этом сообщает Associated Press.

По информации агентства, погибшим было 24 и 25 лет. Причина смерти не приводится.

Отмечается, что четвертую неделю идут протестные акции под названием «Великий марш возвращения». Лидеры протестов хотят привлечь внимание к проблемам палестинцев, которых выдворили с территории Израиля. По словам организаторов акции, протесты закончатся многотысячным маршем 15 мая.

Реклама

В агентстве сообщили, что с начала столкновений с израильскими военными погибли 28 палестинцев, еще сотни пострадали.

Ранее сообщалось, что Израиль ответил на протесты в секторе Газа запретом на ввоз шин.