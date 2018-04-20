Лавров пообещал представить доказательства поражения Сирией ракет Запада

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские военные готовы в скором времени представить доказательства того, что ПВО Сирии сбили часть ракет, которые были выпущены по территории страны США и союзниками, передает РИА «Новости».

«У нашего Генерального штаба есть очень четкая картина, мы наблюдали за всем происходящем в режиме реального времени, вживую. И статистика, которую наши военные представили, мы готовы за нее отвечать. Если кто-то утверждает, что все 105 ракет достигли целей, пусть представит свою статистику. По крайней мере, доказательства того, что наши заявления, наш подсчет, наша арифметика не беспочвенны, будут предъявлены нашими военными, как я понимаю, совсем скоро», — сказал Лавров.

Ранее источник сообщил, что Сирия передала России две неразорвавшиеся ракеты США.