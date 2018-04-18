В Госдуме назвали дезинформацией сообщения об атаках «российских наемников» в Сирии

Первый зампред комитета Госдумы по бороне и безопасности Андрей Красов заявил, что сообщения Госдепа США о якобы атаке «российских наемников» на американские позиции в Сирии являются дезинформацией, передает РИА «Новости».

«Это очередная дезинформация от наших западных коллег. С одной целью только — выставить в данном случае Россию в неприглядном свете», — сказал Красов.

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Ранее заместитель госсекретаря США Уэсс Митчелл, выступая в палате представителей конгресса, заявил, что «российские наемники» якобы попытались атаковать позиции США в Сирии.

Также ранее сообщалось, что сирийский мальчик, участвовавший в постановочном видео о химатаке в городе Дума, рассказал о съемках.