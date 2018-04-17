В США смоделировали ядерный взрыв у Белого дома

Американские ученые смоделировали последствия взрыва пяти килограммов высокообогащенного урана в центре Вашингтона. Видео взрыва опубликовано на странице Science Magazine в Youtube.

В видеоролике взрыв является следствием действий террористов, в руки которых попадает взрывное устройство. После того как над городом с населением в 730 тыс. человек поднимается огненный шар, разрушены все сооружения в радиусе километра от эпицентра взрыва, в том числе Белый дом, Кафедральный собор и др. Шар превращается в облако из радиоактивной пыли. Ученые показали, где искать убежища и как эвакуироваться в подобной ситуации.

Ранее американское издание Defence One решило спрогнозировать, что будет с Гавайями в случае ядерного удара.