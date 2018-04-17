В Пентагоне опровергли новую атаку на Сирию

Представитель Пентагона заявил, что США не проводят операции в районе базы сирийских ВВС, передает РИА «Новости».

Ранее государственные СМИ Сирии сообщили, что сирийская система ПВО сбила ракеты рядом с городом Хомс.

«В данном районе в настоящее время военных действий США не ведется. Дополнительных деталей мы предоставить на данный момент не можем», — сообщил представитель Пентагона.

По данным сирийского телеканала, ракеты должны были поразить военный аэродром Эш-Шайрат. Отмечается, что ракетная атака была перехвачена государственными силами ПВО. При этом не сообщается, кто мог быть ответственен за атаку. В агентстве РИА «Новости» добавили, что сбито «около девяти ракет.