Вице-президент США призвал Россию осудить химатаку в Сирии и вернуться в семью

Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс заявил, что Россия вернется в «семью наций», которые охраняют мировой порядок, если осудит якобы произошедшую в сирийской Думе химатаку, передает РИА «Новости».

«Настало время для России вернуться в семью наций [охраняющих мировой порядок], осудить химическую атаку в Сирии (Которая предположительно произошла 7 апреля и унесла жизни, по разным сообщениям, от 40 до 70 человек. — «Газета.Ru»). И Россия, и Иран находятся на неверном историческом пути», — сказал Пенс в рамках посещения Латинской Америки.

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Ранее в Пентагоне объяснили, почему не предъявляют доказательства химатаки в Сирии.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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