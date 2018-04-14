МИД: россиян нет среди пострадавших после ударов по Сирии

Граждан России среди пострадавших после ударов США, Великобритании и Франции по Сирии нет, сообщили в МИДе России со ссылкой на данные российского посольства в Дамаске.

«СМИ сообщают о пострадавших. Их численность уточняется. По данным российского посольства в Дамаске, наших граждан среди них нет», — заявили в российском министерстве.

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По данным МИД, среди объектов, подвергшихся атаке в Сирии — научно-исследовательский центр, штаб республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэропортов и армейские склады.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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