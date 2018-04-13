Названа дата заседания Совбеза ООН по Сирии

Открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Сирии состоится в пятницу в 10.00 (17.00 мск), передает РИА «Новости» со ссылкой на постпредство России при ООН.

«Тринадцатого апреля состоится запрошенное Россией открытое заседание Совета Безопасности ООН по теме «Угрозы международному миру и безопасности: положение на Ближнем Востоке». В 10 утра», — говорится в сообщении.

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Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия созовет открытое заседание Совета Безопасности по угрозе мира из-за ситуации в Сирии.

Также официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что идея об исключении России из Совета Безопасности ООН является «полным безумием».