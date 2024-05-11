Любимова останется министром культуры в новом правительстве

Министр культуры Ольга Любимова, после инаугурации президента 7 мая работающая в статусе и.о. министра, вероятнее всего, сохранит за собой пост в новом правительстве. Об этом рассказали «Ведомости» со ссылкой на несколько собственных источников, близких к Минкульту.

По словам одного из инсайдеров, руководство страны довольно работой Любимовой.

Представитель Минкультуры в беседе с изданием не стал комментировать сообщения и предложил «дождаться официальной информации».

Любимова получила пост министра культуры в январе 2020 года в ходе ротации правительства. До назначения она возглавляла департамент кинематографии Минкультуры.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства РФ. Мишустин в ближайшее время представит структуру и кадровый состав федеральных органов исполнительной власти.

Ранее Григорий Лепс объяснил, почему его дети учатся за границей.