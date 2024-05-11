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Российские гребцы не смогут принять участие в Олимпиаде

Российских гребцов не допустили на олимпийский квалификационный турнир

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Pavlo Gonchar/Global Look Press

Главный тренер сборной России по гребному слалому Максим Образцов заявил, что российские спортсмены лишились возможности отобраться на Олимпиаду из-за того, что Чехия отказалась допустить их на квалификационный турнир, передает ТАСС.

«Нас допустили до участия в первенстве мира и в двух этапах Кубка мира. Мы сейчас рассматриваем вопрос возможности нашего участия в этих стартах. Ведется диалог с международной федерацией относительно условий допуска», — сказал Образцов.

Также Образцов добавил, что ни один член сборной России по гребному слалому не подавал заявок на нейтральный статус.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Михаил Мамиашвили заявил, что Украина вычеркнула себя из мирового борцовского сообщества.

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