Российские гребцы не смогут принять участие в Олимпиаде

Главный тренер сборной России по гребному слалому Максим Образцов заявил, что российские спортсмены лишились возможности отобраться на Олимпиаду из-за того, что Чехия отказалась допустить их на квалификационный турнир, передает ТАСС.

«Нас допустили до участия в первенстве мира и в двух этапах Кубка мира. Мы сейчас рассматриваем вопрос возможности нашего участия в этих стартах. Ведется диалог с международной федерацией относительно условий допуска», — сказал Образцов.

Также Образцов добавил, что ни один член сборной России по гребному слалому не подавал заявок на нейтральный статус.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Михаил Мамиашвили заявил, что Украина вычеркнула себя из мирового борцовского сообщества.