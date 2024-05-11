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В Минобороны рассказали об уничтожении дивизиона ЗРК Patriot на боевой позиции

МО: дивизион зенитного ракетного комплекса Patriot уничтожен на боевой позиции

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Global Look Press

Министерство обороны РФ сообщило, что группировки войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожили дивизион зенитного ракетного комплекса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Patriot на боевой позиции.

Также были нанесены удары по складу авиационных средств поражения воздушных сил Украины, цех производства ударных беспилотных летательных аппаратов. Отмечается, что также была поражена живая сила и военная техника ВСУ в 133 районах.

10 мая сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Искандер» по зенитному ракетному комплексу (ЗРК) Patriot и радиолокационной станции (РЛС) AN/MPQ-65 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области.

Накануне стало известно, что в рамках дополнительного пакета по оказанию военной помощи США поставят на Украину дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы для них.

США заключили контракт на производство поставляемых Украине высокоточных ракет.

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Операция на Украине
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