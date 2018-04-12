Самолет Як-130 упал в Воронежской области

В Воронежской области потерпел аварию самолет Як-130, оба пилота катапультировались. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

Инцидент произошел утром 12 апреля. В ведомстве рассказали, что авария с самолетом Як-130 учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища летчиков в города Борисоглебск произошла в ходе планового учебно-тренировочного полета.

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«Оба пилота, летчик-инструктор и курсант, благополучно катапультировались, приземлились и самостоятельно вышли на связь с аэродромом. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений нет», — добавили в ведомстве.

Специальная комиссия службы безопасности полетов авиации ВС России выясняет причины и обстоятельства происшествия.