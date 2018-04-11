СМИ рассказали об оружии США и России в Сирии

В журнале National Interest рассказали о видах вооружения, которые могут применить США и Россия в случае военного конфликта в Сирии.

По данным журнала, США для атак на различные объекты могут применить крылатые ракеты «Томагавк» и AGM-86С, а также многоцелевой истребитель пятого поколения Lockheed/Boeing F-22 Raptor и стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit.

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Отмечается, что в арсенале России есть крылатые ракеты Х-101, стоящие на вооружении стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160, и крылатые ракеты «Калибр».

Руководитель сектора международных военно-политических и военно-экономических проблем в Высшей школе экономики Василий Кашин, к которому National Interest обратились за комментарием, подчеркнул, что если американские военные нанесут удар по силам армии России, то начнется война.

Ранее сообщалось, что ударная группа ВМС США с авианосцем «Гарри Трумэн» выдвинулась в Средиземноморье.

Также ранее стало известно, что Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции США по расследованию химатак в Сирии. Аналогичный российский проект резолюции также не был принят. Помимо него Совбез не принял проект российской резолюции в поддержку миссии ОЗХО в Сирии.