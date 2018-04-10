Россия предупредила США о последствиях удара по Сирии

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Москва предупредила Вашингтон о возможных последствиях удара по Сирии. Об этом сообщает Euronews.

«Россия предупредила как публично, так и по соответствующим каналам, в том числе военным, представителей Соединенных Штатов о тех серьезных последствиях, которые могут быть в том случае, если эти удары будут нанесены и в ходе этих ударов, вольно или невольно, пострадают российские граждане», — сказал Чижов.

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент США Дональд Трамп и Макрон заявили о необходимости отреагировать на предполагаемую химатаку в Сирии.

При этом российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в сирийской Думе.