Россия предупредила США о последствиях удара по Сирии
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Москва предупредила Вашингтон о возможных последствиях удара по Сирии. Об этом сообщает Euronews.
«Россия предупредила как публично, так и по соответствующим каналам, в том числе военным, представителей Соединенных Штатов о тех серьезных последствиях, которые могут быть в том случае, если эти удары будут нанесены и в ходе этих ударов, вольно или невольно, пострадают российские граждане», — сказал Чижов.
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Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент США Дональд Трамп и Макрон заявили о необходимости отреагировать на предполагаемую химатаку в Сирии.
При этом российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в сирийской Думе.