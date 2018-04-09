Российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в сирийской Думе

Представители российского Центра по примирению в Сирии проверили районы города Дума, где якобы было применено химическое оружие, и не нашли следов использования отравляющих веществ. Об этом говорится в сообщении ЦПВС, поступившем в «Газету.Ru».

Как отмечается, 9 апреля группа Центра по примирению враждующих сторон, в которую входили специалисты радиационной, химической и биологической защиты и медицинские сотрудники провели осмотр мест в сирийском городе Дума. Военные врачи посетили медицинское учреждение города, где не обнаружили у находящихся на излечении признаков химического отравления или воздействия отравляющих веществ.

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«Все это еще раз доказывает, что никакого химического оружия в сирийском городе Дума, как заявили «белые каски», не применялось», — говорится в сообщении.

В ЦПВС также назвали все обвинения и распространяемые в социальных сетях фотографии и видео с якобы жертвами химической атаки, не более чем «очередной фальшивкой» и «попыткой сорвать достигнутое перемирие».

Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя информацию о химатаке в Сирии заявил, что примет решение об ответе, возможно, к концу дня.