В Минобороны выяснили, кто нанес авиаудар по сирийскому аэродрому

В Минобороны России заявили, что авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля. Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Газету.Ru».

«Девятого апреля в период с 03.25 по 03.53 мск два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому Тифор. Подразделениями ПВО ВС САР в ходе противовоздушного боя уничтожены пять управляемых ракет», — говорится в сообщении ведомства.

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По имеющимся данным, три ракеты достигли западной части аэродрома. Кроме того, отмечается, что среди российских советников в Сирии пострадавших нет.

Ранее Франция заявила о непричастности к авиаудару по сирийской военной базе в Хомсе.