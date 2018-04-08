В ДНР назвали перемирие на Пасху самой провальной попыткой прекращения огня

Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что «пасхальное» перемирие, которое вступило в силу 30 марта, оказалось самым провальным, передает РИА «Новости».

«Я не ошибусь, если назову эту попытку перемирия в честь светлого праздника Пасхи самой провальной. Главной причиной этому является абсолютное нежелание украинской стороны решить данный конфликт мирным путем», — сказал Басурин.

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Кроме того, командующий заявил, что за восемь дней перемирия от снайперского огня вооруженных сил Украины погибли два ополченца и ранена одна мирная жительница. С начала «пасхального» перемирия ВСУ использовали при обстрелах региона более 1300 боеприпасов различного типа, подчеркнул Басурин.

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала о текущей ситуации в Донбассе.