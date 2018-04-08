ВКС России в 2018 году получат три новых полка С-400

Три новых полка системы противовоздушной обороны С-400 поступят на вооружение Воздушно-космических сил России в 2018 году, передает РИА «Новости» заявление главнокомандующего ВКС Сергея Суровикина.

«На вооружении зенитных ракетных войск соединений ПВО стоят современные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит», зенитные ракетные пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С». Только в 2017 году четыре зенитных ракетных полка перевооружены на ЗРС С-400 «Триумф». Еще три ЗРС С-400 поступят на вооружение ВКС в 2018 году», — сказал он.

Ранее стало известно, что дата начала поставок комплексов С-400 в Турцию перенесена на более ранний срок. На такой шаг Москва, по данным «Коммерсанта», пошла после переговоров российского президента Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.