В Минобороны сообщили об инспекции ОЗХО на территории России

В Министерстве обороны России заявили, что организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) провела инспекцию на территории России. Об этом пишет газета «Красная звезда».

Как отмечается, инспекционная группа технического секретариата ОЗХО провела одну проверку на территории России. Также Португалия провела в России одну проверку в рамках ОБСЕ.

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В свою очередь Россия провела одну проверку в Ирландии – также в рамках ОБСЕ и одну в США – по договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

Ранее постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин заявил, что исполнительный совет ОЗХО не поддержал предложение России, Китая и Ирана по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.