СМИ назвали «Адмирала Кузнецова» худшим авианосцем в истории

По мнению экспертов издания National Interest российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» входит в пятерку худших авианосцев в истории.

В издании отмечают, что «Адмирала Кузнецова» решили построить перед распадом СССР — из-за этого возникали многочисленные проблемы с финансированием. Авианесущий крейсер заложили в 1983 году, однако он был введен в эксплуатацию через 12 лет, в 1995-м. Уже в 1996 году на «Адмирале Кузнецове» случилась поломка, которая вывела корабль из строя на два года. В 2016-м произошла первая военная операция корабля в Сирии, во время которой он потерял два истребителя, Миг-29K и Су-33.

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Автор издания резюмирует, что «Адмирал Кузнецов» так и не внес «значимый военный вклад».

Ранее сообщалось, что «Адмирал Кузнецов» готовится к очередному ремонту.