Трамп пообещал продолжить отправлять военных США в страны Балтии

Американский президент Дональд Трамп заявил о намерении США продолжать отправлять солдат в прибалтийские страны. Об этом сообщает Postimees со ссылкой на опубликованную Декларацию безопасности США и стран Балтии.

«Соединенные Штаты намерены продолжать периодическую отправку в страны Балтии солдат для усиления сдерживания и поддержки усилий Эстонии, Латвии и Литвы в развитии национальной обороны», — говорится в документе.

Также Трамп пообещал, что США останутся сильным, гордым и верным другом и союзником стран Балтии.

Ранее сообщалось, что страны Балтии попросят у Трампа больше войск и техники для сдерживания России.

#US stood behind our countries&values during 50y occupation. Our national flag – blue-black-white – stood waving here in America throughout the years it couldn't have been done back home in #Estonia. True sign of friendship. @WhiteHouse pic.twitter.com/E8kCqA2PLm