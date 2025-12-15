В Сбере призвали строить регулирование ИИ вокруг интересов гражданина

Регулирование искусственного интеллекта должно быть ориентировано на защиту прав и интересов граждан. Об этом заявил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин на пленарном заседании палаты молодых законодателей при Совете Федерации.

Он напомнил, что ИИ уже регулируется как в России, так и за рубежом, а национальная стратегия развития ИИ действует до 2030 года. Однако темпы развития технологий столь высоки, что стратегию, вероятно, придётся корректировать уже в ближайшие годы.

Особое внимание Ведяхин уделил генеративному ИИ.

«Мировой объем этого рынка уже составляет 88 млрд долларов, туда направляются колоссальные инвестиции. Уже сегодня нейросети находятся на уровне кандидатов наук, а в следующем году достигнут уровня докторов наук», — отметил он.

Следующим этапом, по его словам, станет агентный ИИ — цифровые «сотрудники» высокой квалификации, способные, например, поддерживать врачей в регионах. ИИ также выходит в физический мир: создаются автономные роботы, способные ориентироваться и действовать как человек.

Ведяхин уточнил, что 50% пользователей ИИ — школьники и студенты, которые не только делают домашние задания с помощью нейросетей, но и формируют через них картину мира, включая мировоззренческие вопросы. По его мнению, в этих условиях критически важен суверенитет в сфере ИИ.

«В ИИ должны быть национальные данные и национальная инфраструктура, то есть вычислительные мощности, и энергетика, которой требуется все больше и больше. Все это необходимо, чтобы обеспечить суверенитет смыслов. Клуб стран, у которых есть своя большая языковая национальная модель, сравнивается с атомным клубом, количество стран примерно совпадает. Очень важно, что Россия входит в их число», — сказал он.

Отвечая на вопросы, Ведяхин подчеркнул, что регулирование должно балансировать между защитой данных и доступностью сервисов.

«Искусственный интеллект — это инструмент. Мощный и сложный, но инструмент. Им можно пользоваться по-разному. То, как будем использовать ИИ, зависит от нас. Сейчас ИИ напоминает ребенка. Если ребенка не воспитывать, он может вырасти хулиганом. Если воспитывать хорошо, получится хороший член общества. Давайте воспитывать его и правильно работать с нормативной базой», — заключил он.