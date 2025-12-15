Россия создаст полярную научную базу имени Чилингарова

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять участие в создании полярной научно-исследовательской ледовой базы имени А.Н. Чилингарова. Такое поручение глава государства дал по итогам XVII съезда Русского географического общества и заседания попечительского совета организации, состоявшегося 13 декабря.

«Принять участие в создании полярной научно-исследовательской Ледовой базы им. А.Н.Чилингарова, определив объем и источники финансирования, необходимого для ее создания», — говорится в поручении президента.

Кабмин должен представить доклад до 15 января 2026 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Артур Николаевич Чилингаров (1939-2024) — советский и российский ученый-океанолог, исследователь Арктики и Антарктики. Он был первым вице-президентом Русского географического общества. Герой СССР и Герой России. Внесен в Книгу рекордов Гиннеса как человек, посетивший оба полюса Земли в течение полугода. В августе 2007 года на подводном аппарате «Мир» вместе с другими исследователями опустился на дно Северного Ледовитого океана в районе Северного полюса, водрузив там флаг России.

Ранее Путин предложил объявить 2027 год Годом географии.