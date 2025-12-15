На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россия создаст полярную научную базу имени Чилингарова

Путин поручил кабмину поучаствовать в создании ледовой базы имени Чилингарова
true
true
true
close
Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять участие в создании полярной научно-исследовательской ледовой базы имени А.Н. Чилингарова. Такое поручение глава государства дал по итогам XVII съезда Русского географического общества и заседания попечительского совета организации, состоявшегося 13 декабря.

«Принять участие в создании полярной научно-исследовательской Ледовой базы им. А.Н.Чилингарова, определив объем и источники финансирования, необходимого для ее создания», — говорится в поручении президента.

Кабмин должен представить доклад до 15 января 2026 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Артур Николаевич Чилингаров (1939-2024) — советский и российский ученый-океанолог, исследователь Арктики и Антарктики. Он был первым вице-президентом Русского географического общества. Герой СССР и Герой России. Внесен в Книгу рекордов Гиннеса как человек, посетивший оба полюса Земли в течение полугода. В августе 2007 года на подводном аппарате «Мир» вместе с другими исследователями опустился на дно Северного Ледовитого океана в районе Северного полюса, водрузив там флаг России.

Ранее Путин предложил объявить 2027 год Годом географии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским военным и их семьям увеличат выплаты с 1 января 2026 года. Какие льготы еще добавят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами