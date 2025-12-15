Режиссеру Райнеру перерезали горло во время семейной ссоры

Режиссеру Робу Райнеру могли перерезать горло во время семейной ссоры. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на собственный источник.

По данным инсайдера, один из членов семьи перерезал горло Робу и Мишель Райнер в их особняке в Лос-Анджелесе. Одна из дочерей пары нашла их и заявила полиции, что подозревать нужно «опасного» члена семьи.

Официально полиция не сообщала о преступлении, однако источники рассказали прессе, что на родителей мог напасть сын Райнеров Ник. На протяжении многих лет Ник Райнер боролся с наркозависимостью, он также был бездомным.

Робу Райнеру было 78 лет, а его жене — 68.

Роб Райнер был известен по таким картинам, как «Принцесса-невеста» и «Когда Гарри встретил Салли». В 2021 году он также объявил, что готовит документальный сериал об отношениях Путина и Трампа, но проект так и не вышел в прокат.

