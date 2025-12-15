В Египте впервые состоится международный триатлон

В Египте впервые пройдет международный триатлон на берегу Красного моря

В Египте состоятся первые в истории соревнования по триатлону серии IRONSTAR. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Мы продолжаем развивать международное направление даже в непростое время, потому что верим в силу спорта, который объединяет и вдохновляет. Для нас важно давать спортсменам возможность испытать себя в новых условиях, открыть другие культуры и получить уникальный опыт соревнований за пределами России», — отметил глава международного направления Андрей Кавун.

Плавательный этап пройдет в акватории Красного моря, скоростная велогонка по шестиполосным трассам и бег по зеленой курортной зоне.

30 января запланированы заплыв на 1,852 км (SWIMSTAR ONE MILE), детские забеги (STARKIDS) и женский забег IRONLADY на 5 км. Основные триатлонные гонки пройдут 31 января. Участникам будет предложено два формата: «полужелезная» дистанция IRONSTAR 113 (1,93 км плавания, 90 км велогонки, 21,1 км бега) и олимпийская дистанция (1,5 км плавания, 40 км велогонки, 10 км бега).

Все мероприятия будут сосредоточены на территории отеля Rixos Radamis Sharm El Sheikh, где разместятся экспо-зона, пункт выдачи стартовых пакетов и финиш.

Соревнования пройдут с 30 января по 1 февраля 2026 года в Шарм-эль-Шейхе.

Ранее украинская триатлонистка одним словом описала переход соотечественницы Софии Лыскун под флаг России.