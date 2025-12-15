На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умеров заявил о возможном достижении Украиной соглашения с США «до конца дня»

Умеров: Украина надеется до конца дня достичь соглашения с США
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Украина рассчитывает до конца текущего дня достичь соглашения с США, которое «приблизит нас к миру». Об этом в социальной сети X заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах по урегулированию конфликта с Россией.

Он назвал «конструктивными и продуктивными» переговоры, которые за последние два дня прошли между представителями Украины и Соединенных Штатов. По словам Умерова, стороны достигли «реального прогресса».

«Мы надеемся, что к концу дня мы достигнем соглашения, которое приблизит нас к миру», — написал секретарь СНБО.

В Берлине 14 и 15 декабря состоялась встреча американской и украинской делегаций по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Еще до начала диалога Зеленский заявил, что Киев может отказаться от членства в НАТО в обмен на юридически обязывающие гарантии безопасности со стороны США и Европы. Уиткофф после встречи заявил о «значительном прогрессе». При этом СМИ охарактеризовали переговоры как сложные и изнурительные, сравнив их с перетягиванием каната. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали, что препятствует достижению соглашения по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
