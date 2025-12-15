На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Силы ПВО России уничтожили 10 украинских дронов за шесть часов

Российские силы ПВО уничтожили 10 украинских дронов над РФ за шесть часов
РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили десять украинских дронов над российскими регионами в период с 12.00 до 18.00. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Больше всего беспилотников самолетного типа — семь — перехвачено над Брянской областью, еще два — над территорией Владимирской области и один — над территорией Калужской области, уточнили в министерстве.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram, в результате перехвата украинских дронов пострадавших и разрушений нет.

Всего за минувшие сутки, по данным военного ведомства, российские средства ПВО сбили 545 БПЛА противника, 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и оперативно-тактическую ракету «Гром-2».

В ночь на 15 декабря на Астраханскую область была совершена самая масштабная атака украинских БПЛА. Дроны целились в энергетические и промышленные объекты.

Ранее появилось видео с последствиями предполагаемой атаки БПЛА на Грозный.

