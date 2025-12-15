На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин подписал закон о больничных для самозанятых

Путин подписал закон об эксперименте по оформлению больничных самозанятыми
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому самозанятые смогут оформлять оплачиваемые больничные. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Речь идет об эксперименте о добровольном страховании таких граждан в рамках системы обязательного социального страхования, который будет проводиться с 1 января 2026 года до 31 декабря 2028 года.

Как говорится еще в одном подписанном главой государства (корреспондирующем) законе, самозанятым также будут доступны декретные выплаты. Размер пособия зависит от стажа, страховой суммы, срока уплаты взносов.

Согласно документу, самозанятый получит право на оформление оплачиваемого больничного после шести месяцев уплаты взносов. Можно будет выбрать два размера страховых взносов в Социальный фонд: 1 344 либо 1 920 рублей в месяц. В первом случае страховая сумма составит до 35 тыс. рублей за полный месяц, во втором — до 50 тыс. рублей. Страховую сумму будут увеличивать пропорционально минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).

До этого член Комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин говорил, что принять участие в эксперименте можно будет добровольно. При этом период участия будет засчитан в общий страховой стаж, отметил депутат. По его словам, эта норма сделает участие в системе выгодным и осмысленным. Парламентарий считает, что эксперимент позволит оценить востребованность такого формата среди самозанятых и понять его работу на практике. В случае успешного результата механизм может быть закреплен на постоянной основе.

Ранее россиянам назвали нововведения для самозанятых.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским военным и их семьям увеличат выплаты с 1 января 2026 года. Какие льготы еще добавят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами