Путин подписал закон о больничных для самозанятых

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому самозанятые смогут оформлять оплачиваемые больничные. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Речь идет об эксперименте о добровольном страховании таких граждан в рамках системы обязательного социального страхования, который будет проводиться с 1 января 2026 года до 31 декабря 2028 года.

Как говорится еще в одном подписанном главой государства (корреспондирующем) законе, самозанятым также будут доступны декретные выплаты. Размер пособия зависит от стажа, страховой суммы, срока уплаты взносов.

Согласно документу, самозанятый получит право на оформление оплачиваемого больничного после шести месяцев уплаты взносов. Можно будет выбрать два размера страховых взносов в Социальный фонд: 1 344 либо 1 920 рублей в месяц. В первом случае страховая сумма составит до 35 тыс. рублей за полный месяц, во втором — до 50 тыс. рублей. Страховую сумму будут увеличивать пропорционально минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).

До этого член Комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин говорил, что принять участие в эксперименте можно будет добровольно. При этом период участия будет засчитан в общий страховой стаж, отметил депутат. По его словам, эта норма сделает участие в системе выгодным и осмысленным. Парламентарий считает, что эксперимент позволит оценить востребованность такого формата среди самозанятых и понять его работу на практике. В случае успешного результата механизм может быть закреплен на постоянной основе.

Ранее россиянам назвали нововведения для самозанятых.