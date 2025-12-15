На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле высказались о теракте в Австралии

Песков: Россия решительно осуждает варварский теракт в Австралии
Mark Baker/AP

Россия осуждает варварский теракт в Австралии. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы в России самым решительным образом осуждаем варварский террористический акт, устроенный экстремистами в Австралии. Тем более отвратительным является тот факт, что он был осуществлен на религиозной почве в такой важный и святой праздник для всех евреев, как Ханука», — сказал представитель Кремля.

14 декабря в Сиднее двое мужчин открыли стрельбу на пляже Бонди во время празднования Хануки. На мероприятие собрались около 2 тысяч членов еврейской общины. Полиция квалифицировала стрельбу как теракт. СМИ сообщили, что нападение готовилось несколько месяцев. В результате трагедии погибли 15 человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху возложил ответственность за теракт в Сиднее на своего австралийского коллегу Энтони Албаниза и его правительство.

Ранее Трамп пообещал защищать еврейский народ от внешних нападок.

